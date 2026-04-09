新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメ『キン肉マン』全137話を４月16日（木）より順次無料一挙放送する。 『キン肉マン』は、シリーズ累計8,500万部を突破している漫画家ユニット・ゆでたまごによる漫画が原作。ドジでダメな超人・キン肉マン（キン肉スグル）が、持ち前の強靱な肉体とド根性で一流の超人へと成長していく物語。TVアニメは1983年に放送を開始すると、テリーマンやラーメンマンら個性豊かなキャラクタ