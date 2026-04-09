ロハスの父が急逝…前日はスタメン外れる【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点と好投した。リリーフ陣が打たれて2勝目はならず、チームも逆転負けを喫した。試合後、ミゲル・ロハス内野手は自身に寄り添ってくれた大谷に感謝を届けた。この日の大谷のキャップ右横には「MR」の白い