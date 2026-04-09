戦いに勝ち続けることで黒くなる獅子の鬣がコンセプト西武は8日、5月29日からベルーナドームで開催される「日本生命セ・パ交流戦 2026」で特別イベントを開催すると発表した。期間中は、球団史上初となる全身黒を基調とした特別ユニホームを選手たちが着用。これまでにない斬新でスタイリッシュな戦闘服に対し、SNS上のファンから「めっちゃよくね？」などと大きな反響が寄せられ、注目を集めている。期間中の9試合で着用する