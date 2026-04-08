20年近く愛され続けている映画『プラダを着た悪魔』(2006年)の続編『プラダを着た悪魔2』が、2026年5月1日(金)に日米同時公開される。2026年4月6日、同作でミランダ役を演じたメリル・ストリープと、アンディ役を演じたアン・ハサウェイが2人そろって来日。六本木ヒルズにて開催された「来日スペシャルイベント」に、華やかな衣装で登場した。【写真】ハグするアン・ハサウェイと、&TEAMのK今日のためにおしゃれに着飾った約50