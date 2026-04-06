一番多い嘘は？この人となら何があっても乗り越えられる。そう信じて結婚したはずが、一緒に暮らし始めると相手の意外な一面が見えてくることもあります。今回は、結婚後に発覚した嘘をめぐるエピソードを見ていきましょう。【画像】「知りたくなかった…」これが、結婚後に気づいた“衝撃の嘘”ベスト5です！結婚後に気づいた嘘について、ネット上にはさまざまなコメントが。「夫が生活費を出し渋るから問い詰めたら、交際中