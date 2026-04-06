ビギナーに優しくツーリングにも向いたコンセプトを脱ぎ捨てた！ スズキは1983年、世界で市販車では初の水冷DOHC4気筒のGS250FWをリリースした。実は250ccの4気筒は気筒あたりの排気量が小さく、低中速の回転域では2気筒のほうが優位なため、ライバルメーカーが手を出さずにいたのだ。しかしスズキは、250ユーザーにも4気筒の贅沢な乗り味を楽しんでもらいたい、という思いからGS25