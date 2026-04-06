失点は大谷のソロのみ…5回5安打6Kの粘投【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に2試合ぶりとなる2号ソロを放った。チームに先制点をもたらした完璧な一発。被弾した元巨人のフォスター・グリフィン投手は、“その瞬間”に全てを察していた。0-0で迎えた3回だった。第1打席で三振を喫し