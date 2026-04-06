弁当作りは、献立、栄養バランス、彩り、衛生、調理時間など、多くの面で苦労が絶えません。特に4月に入り気温が上がってくると、「食中毒」も心配です。【画像】「えっ…！」これが、食中毒予防に役立つ“調味料”です！毎朝の「時間との戦い」の中で、満足できる弁当を作るにはどうすればよいのでしょうか。食中毒を予防する基本的な弁当の詰め方や、視覚だけでも満足できる食材の選び方、さらに、気分が上がる「前日メニ