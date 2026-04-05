スタントンがマーリンズ戦で2020年8月以来の二盗【MLB】ヤンキース 9ー7 マーリンズ（日本時間5日・ニューヨーク）ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手が“まさか”の盗塁を決め、米球界を騒然とさせている。4日（日本時間5日）、本拠地で行われたマーリンズ戦で、レギュラーシーズンでは2020年以来となる二盗を記録。「タイプミスではない」と米メディアが報じるほどの珍事に、地元ファンも歓喜に沸いている。驚きの