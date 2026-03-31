マーリンズ戦に出場…チームは今季初勝利【MLB】ホワイトソックス 9ー4 マーリンズ（日本時間31日・マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・指名打者」で出場し、5打数1安打だった。デビューからの連続試合本塁打は3でストップし、MLB記録到達はならなかった。村上はブルワーズとの開幕カード3試合で3戦連発を記録。城島健司（マリナーズ）のデビューから2戦連続本