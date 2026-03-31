硬派イメージへが定着した傑出エンジンのImpulse第３世代！ スズキの400ネイキッドでレーシーな最もスズキらしいモデルといえば、インパルス（Impulse）シリーズ。ルーツは1982年、GSX400Fのジェントルなイメージを払拭しようと、メーカー自らが「ヨシムラ」風にカスタムしたフォルムとカラーリングで特別モデルとしたのが発端だ。以来、Impulse（衝撃）は各世代で濃い