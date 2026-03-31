中尾孝義氏が見た今季の中日「当然、一発は増える」昨年、3年連続最下位から4位に浮上した中日は、開幕カードでまさかの3連敗を喫した。ただ、シーズンはまだ始まったばかり。1982年に捕手としてMVPに輝き、中日優勝の立役者となった野球評論家の中尾孝義氏は「セ・リーグは連覇を狙う阪神の力がやっぱり抜けています」と認めたうえで「今年の中日なら上位争いだけでなく、優勝まであるかもしれない。僕はそう考えています」と古