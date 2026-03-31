松本憲明さん推奨…並進運動を速める「グラブ側の腕を振ってネットスロー」速い球を投げる上で、グラブ側の腕の使い方は重要だ。一般的には腕を引き込む動きが球速アップに繋がるとされるが、捕手側に速く突き出す動きも欠かせないという。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、「グラブ側の腕を振ってネットスロー」ドリルを紹介している。投球動作で軸足から、ステップした前足に体重移