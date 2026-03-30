阪急ブレーブスをオマージュしたロゴを採用オリックスのサードユニホームが29日、本拠地の楽天戦で2026年公式戦初お目見えした。球団創立90周年の感謝を込め、ルーツである阪急ブレーブスをオマージュしたロゴを採用。実戦で着用された姿に、SNSでは絶賛の声が上がる一方で、意外な指摘も寄せられるなど話題となっている。今回のサードユニホームは、キャップと胸に伝統のロゴを配置。ベースカラーには「ディープグレー」を採