阪神が福島の支配下選手契約を発表お昼前に届いた報せに虎党が歓喜した。阪神は30日、育成3年目の福島圭音外野手と支配下選手契約を結んだと発表。126番から2桁の「92」に背番号が変わる24歳に「きたぁぁぁ」「待ってたよ」「超楽しみ」とファンが声をあげている。支配下を掴んだ福島は2023年育成ドラフト2位で入団。2025年にはウエスタン・リーグで33盗塁を記録し、盗塁王を獲得した。今季も2軍とはいえ8試合に出場し打率.440