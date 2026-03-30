阪神が福島の支配下選手契約を発表

お昼前に届いた報せに虎党が歓喜した。阪神は30日、育成3年目の福島圭音外野手と支配下選手契約を結んだと発表。126番から2桁の「92」に背番号が変わる24歳に「きたぁぁぁ」「待ってたよ」「超楽しみ」とファンが声をあげている。

支配下を掴んだ福島は2023年育成ドラフト2位で入団。2025年にはウエスタン・リーグで33盗塁を記録し、盗塁王を獲得した。今季も2軍とはいえ8試合に出場し打率.440（25打数11安打）、4盗塁、OPS1.188をマーク。オープン戦でも安打を放つなど、持ち味の俊足に加え、打撃でも成長の兆しを見せていた。

福島の抜擢にファンはSNSで即座に反応。「やっと支配下を勝ち取った」「近本選手の後継者候補」「最近打ちまくってるから当然っちゃ当然」「韋駄天を1軍ではよ見たい」「ガチきた神」「足速くて守備上手いから今後に注目」「球児監督も背負った92が甲子園を駆け回る日を楽しみしています」などの声が寄せられていた。

阪神は巨人との開幕カードを2勝1敗と勝ち越し、31日からは京セラドームでDeNAとの3連戦を迎える。東京から関西への移動日に加わった24歳の“韋駄天”にファンの期待が高まっている。（Full-Count編集部）