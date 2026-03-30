岡本がメジャー初アーチ、村上が開幕から3戦連発日本を代表する主砲がメジャーで“アーチ共演”を果たした。ブルージェイズの岡本和真内野手とホワイトソックスの村上宗隆内野手は、29日（日本時間30日）に行われた試合で本塁打を放った。ともに20代の若き大砲に、米ファンは「もっと日本人選手を！本当にいい日本人ピッチャーが必要だ」「日本人選手は野球を支配している」と称賛の言葉を並べた。2人は日本時間の午前4時前