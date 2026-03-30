オリックス・西川の内野安打がSNSで話題に■オリックス 5ー4 楽天（29日・京セラドーム大阪）“ミリ単位”の攻防にファンも思わず注目した。オリックスの西川龍馬外野手は29日、本拠地で行われた楽天戦に出場。5回に放った三塁線への内野安打は「天賦のコロコロ笑った」「これ訳分からんw」とSNSで反響。打球が見せた“超絶変化”にファンが呆気にとられていた。この試合、西川は「3番・左翼」でスタメン出場。初回の第1打席で適