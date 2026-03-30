ロッテ-西武戦のセレモニアルピッチに乃木坂野球部が登場乃木坂46の小川彩さんが29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-西武戦のセレモニアルピッチに登場した。「乃木坂野球部」の一員としてマウンドに上がり、華やかなユニホーム姿を披露。SNS上のファンからは「ビジュ極まってる」「スーパーアイドルだ」と絶賛の声が相次いでいる。グループ名にちなんだ背番号46のロッテユニホームに、ショートパンツ姿で現れた小川