松本憲明さん推奨…肩甲骨周りの可動性を高める「壁の前でスクワットY字」投球動作において重要な「胸の張り」。体全体を使ったフォームになり球速も上がるが、胸を意識するあまり“NG動作”を引き起こすことも多いという。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは肩甲骨の重要性を強調。可動性を高めるドリル「壁の前でスクワットY字」を推奨している。やり方はまず、壁に向かって立つ。胸と