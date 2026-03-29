ブルワーズ戦に「4番・一塁」で出場【MLB】ブルワーズ ー Wソックス（日本時間29日・ミルウォーキー）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が28日（日本時間29日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発出場。第2打席で開幕から2戦連発となる中越え2号を放った。4番を任された若きスラッガーが豪快なアーチを描いた。0-4の劣勢で迎えた4回、右腕のチャド・パトリックが投じた91.8マイル（約147.7キロ）のフォーシームを豪