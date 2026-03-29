4回1死満塁、サノーの飛球を捕球→本塁へダイレクト送球■広島 2ー1 巨人（28日・東京ドーム）衝撃のバズーカ砲で窮地を救った。広島のドラフト1位ルーキー、平川蓮外野手（仙台大）が28日、本拠地での中日戦で好返球を披露。俊足の岡林勇希外野手を本塁で刺し、場内は大歓声。「凄すぎる」「とんでもないドラ1やな」とSNS上のファンも最敬礼だ。4回、1死満塁の絶体絶命のピンチを迎えた。先発のフレディ・ターノック投手はミ