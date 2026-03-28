無料でネットワーク構成図を自動的に更新するツール「Scanopy」、一度設定すればメンテナンスは不要でネットワークをスキャンしてホストやサービスを検出し接続関係をインタラクティブに可視化、オープンソースでセルフホスト可能

無料でネットワーク構成図を自動的に更新するツール「Scanopy」、一度設定すればメンテナンスは不要でネットワークをスキャンしてホストやサービスを検出し接続関係をインタラクティブに可視化、オープンソースでセルフホスト可能