ロッテは11-0で西武に完勝…田中晴也が6回無失点3月28日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンク-日本ハムは6-4でソフトバンクが勝利した。先発・松本晴投手は2回に野村佑希内野手、4回にロドルフォ・カストロ内野手に本塁打を浴びるも、6回2失点の力投。打線は5回2死満塁から近藤健介外野手、柳町達外野手、山川穂高内野手の適時打で5点を奪い逆転。8回には山川内野手が2試合連続となる2号ソロを放った。敗れた日本ハ