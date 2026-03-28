ゲレーロJr.との微笑ましいやりとり【MLB】ブルージェイズ 3ー2 アスレチックス（日本時間28日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」で出場した。メジャーデビュー戦では3打数2安打、1四球と活躍し、チームのサヨナラ勝利に貢献した。2-2の9回2死、この試合2本目の安打となる右前打で出塁した岡本は後続の連打でサヨナラのホームを踏ん