NPB公示28日のプロ野球公示で、中日はアルバート・アブレウ投手の登録を抹消した。前日27日には広島との開幕戦（マツダスタジアム）に9回から登板するも、まさかの4失点。チームは延長戦の末にサヨナラ負けを喫した。アブレウは3月にワールド・ベースボール・クラシックのドミニカ共和国代表として4強入りに貢献。1次ラウンドD組・オランダ戦と準々決勝の韓国戦に登板し、計4イニングで被安打1、6奪三振をマークした。代わっ