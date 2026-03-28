お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が25日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木の提案で、子どもたちの作品を夫婦で“オークション形式”で買い取るユニークなエピソードを明かした。 この日、「オークション★」と題してブログを更新した小原は、夕食後に子どもたちが描いた作品を夫婦で競り落としたことを報告。「みんなお金もらえるということで いつも以上に？！ 一生懸命時間をかけ