大谷翔平に期待される異次元の副収入ドジャースの大谷翔平投手が秘める経済効果が、米国で注目を集めている。米経済誌「フォーブス」は24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表。同誌は、大谷の副収入は1億2500万ドル（約200億3100万円）になると予測しており、これは今年のスポーツ界におけるフィールド外収入の最高額となる。「フォーブス」は、2026年の大谷は、野球選手として新記録となる推定1億2700万ド