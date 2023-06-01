ヘイワードが現役引退を発表元ドジャースで、パドレスからFAとなっていたジェイソン・ヘイワード外野手は27日（日本時間28日）、自身のインスタグラムを更新し、現役引退することを発表した。ヘイワードは自身のインスタグラムで「野球は僕を世界中へ連れて行ってくれた。子どもの頃もプロになってからも、夢を見るものを与え、そこに向かって努力する機会をくれた。野球は犠牲、支え合い、家族、友人、競争、勝利、敬意、成長