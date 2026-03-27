村上は開幕戦で右越え1号ソロを放った【MLB】ブルワーズ 14ー2 ホワイトソックス（日本時間27日・ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地で行われたブルワーズ戦に「6番・一塁」で出場すると、9回にメジャー1号となる本塁打を放った。1-14という展開で放った一発を米放送局が絶賛した。1-14で迎えた9回だった。大敗直前で先頭打者として第4打席に立った村上はカウント1-1から、右腕ウ