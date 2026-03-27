ファミリーマート（東京都港区）が、Nintendo Switch向けの人気ゲーム「あつまれ どうぶつの森」とのコラボキャンペーンを、3月31日から開始します。【画像】うわ…かわいすぎる！ファミマ×どうぶつの森グッズ・ラインナップです！！（27枚）キャンペーンでは、「どうぶつの森」デザインの「タオルインポーチ」（2290円、以下、税込み）、「ラインソックス」（600円）、「こどもくつした」（600円）がファミリーマートオリ