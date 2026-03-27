「りくりゅう」らフィギュア勢抑える…博報堂が調査結果を発表博報堂は27日、株式会社博報堂DYスポーツマーケティング、データスタジアム株式会社と共同で、アスリートのイメージを測定する「アスリートイメージ評価調査」（2026年3月調査）の結果を発表した。ドジャース・大谷翔平投手が総合1位に輝いたほか、「夢や感動を与えている」部門でもトップに立つなど、改めてその圧倒的な存在感を見せつけた。調査は2月27日から3月