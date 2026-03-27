仕事図鑑や「パーソルDAY」も実施…CSは10月10日開幕パ・リーグ6球団と一般社団法人 日本野球機構（NPB）、パシフィックリーグマーケティングは27日、パーソルホールディングスと2026年度のパ・リーグ公式戦タイトルパートナー契約を締結したと発表した。同グループとのタイトルパートナー契約は4期連続となり、今季も「パーソル パシフィック・リーグ公式戦」の名称で開催される。パ・リーグとパーソルグループは2018年からス