グラウンド名が「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム」【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場した。さらに開幕投手を務めたのは山本由伸投手だったが、日本ファンは別の視点でも注目している。大谷加入後、3年目で初めて迎えるドジャースタジアムでの開幕。ファンも待