SNS更新DeNAやロッテで活躍し、メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズに移籍した国吉佑樹投手が26日（日本時間27日）、球団からリリースされた。自身のインスタグラムで報告し、ファンに対し「すごく申し訳ない気持ちでいっぱいです」と思いを綴った。国吉は2009年育成ドラフト1位で熊本・秀岳館高から横浜（現DeNA）に入団。主に中継ぎとして活躍し、2021年途中にロッテに移籍した。2024年にロッテで24試合連続無