ロバーツ監督「今は非常に良い状態だ」ドジャースの佐々木朗希投手に、デーブ・ロバーツ監督の“メス”が入った。26日（日本時間27日）のダイヤモンドバックスとの開幕戦前、指揮官による指導が入った。左翼付近でのキャッチボール中だった。佐々木の下へロバーツ監督が向かった。まずは投球する佐々木の投球フォームをじっくり視察。その後に投球の際に左足を本塁へ向かって真っ直ぐに踏み出すように指摘した。時間にして10分