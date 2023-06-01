最新の男子野球世界ランキングを発表世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は26日（日本時間27日）、最新の男子野球世界ランキングを発表し、野球日本代表「侍ジャパン」は6337ポイントで1位をキープした。侍ジャパンはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに敗れた。ベスト4に進出できなかったのは6大会目で初めてだった。WBCでは811ポイントにとどまった。初優勝したベネズエラはWBCで1150ポイント