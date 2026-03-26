NPBが26日に出場選手登録された各球団の開幕1軍メンバーを公示日本野球機構（NPB）は26日、2026年シーズンの開幕に向けた出場選手登録を公示した。中日の鵜飼航丞外野手は開幕1軍メンバーから外れた。オープン戦では持ち味の長打力を存分に発揮してしっかりと結果を残していただけに、中日ファンからは落胆や驚きの声が上がった。プロ5年目で26歳となった鵜飼は、熾烈な外野手争いのなかで1軍定着を目指してアピールを続けてき