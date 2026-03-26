年間20校以上を指導する塩多雅矢氏推奨…下腹部を強化する「タックキープ」球速アップや安定したフォーム習得を目指す上で、投球時のエネルギーロスは防ぎたい課題だ。体の回転と腕の振りを支える筋出力を高めるにはどうすればいいのか。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、体幹部を強く引き締め、下腹部をピンポイントで強化するドリル「タックキープ」を推奨している。投球動作におい