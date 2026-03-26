年間20校以上を指導する塩多雅矢氏推奨…下腹部を強化する「タックキープ」

球速アップや安定したフォーム習得を目指す上で、投球時のエネルギーロスは防ぎたい課題だ。体の回転と腕の振りを支える筋出力を高めるにはどうすればいいのか。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、体幹部を強く引き締め、下腹部をピンポイントで強化するドリル「タックキープ」を推奨している。

投球動作において、骨盤が前に倒れて前傾姿勢になると、お腹の力が抜けてボールに力が伝わりにくくなる。防止するには骨盤を引き上げ、お腹の下腹部に力を入れることが重要だ。「下っ腹の学習は骨盤の位置の学習」と、塩多さんは腹筋を締める「タックキープ」の重要性を説いている。

まず体育座りして手を耳たぶに添え、肘を膝の内側に入れる。足を少し広げてかかとをお尻に近づけ、体を中にしまい込むように頭を下に向ける。この体勢を取るとつま先を上げるだけで腹筋に刺激が入るが、さらに肘とかかとを近づけながら、かかとを浮かせてキープする。

ポイントは「小さな箱に入っているくらいのイメージ」で、丸まった姿勢を保つこと。足を浮かせようとした途端に体が後ろに逃げたり、足が前に伸びたりするので注意したい。小さくまとまった状態を崩さず、姿勢を維持することがこのドリルの一番の狙いとなる。

20秒キープを3回行う。かかとを浮かせると後ろに倒れてしまう子は、つま先を上げるだけで構わない。下腹部を引き上げる感覚を覚えることは、リリースの感覚に近づくための布石となる。投球時のエネルギーロスをなくし、効率よくボールに力を伝えるために、まずは下腹部への意識を徹底したい。（First-Pitch編集部）