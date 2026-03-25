大谷は5回途中11Kの奪三振ショー【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場。5回途中で11奪三振の力投を見せた。バットでは2打数1安打をマーク。注目の一戦は多くの視聴者を集めたが、試合中には“不具合”が発生していた。日