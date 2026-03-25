コハノウィッツはメジャー3年目の25歳…3回0封4Kの好投【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」として投打同時出場。マウンドでは5回途中で11個の三振を奪う圧巻の投球を披露した。この衝撃的なパフォーマンスに対し、投げ合ったエンゼルスのジャック・コハノウィッツ投手は、試合後の