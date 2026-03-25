サンワサプライ株式会社は、コンパクト設計でスマートフォンやタブレットを高速充電できる便利なモバイルタップ「TAP-MC2A1AC3シリーズ」を発売した。コンパクトながら、AC3個口に加え、USB Type-Cを2ポートとUSB Aを1ポート搭載し、最大6台の機器を同時に接続できる。外出先やデスク周りで複数機器をすっきり充電できる。■AC差込口とUSBポートが一体化！多機能タップAC3個口に加え、Type-C×2ポートとUSB A×1ポートを搭載。コン