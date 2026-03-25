厚生労働省の発表によると、令和8年度の年金額は、国民年金が1.9％、厚生年金が2.0％それぞれ増額されるようです。一見明るいニュースに聞こえますが、実はその裏に、国が隠す“不都合な真実”があることはご存じでしょうか。年金増額に潜む落とし穴と、年金に依存せず老後資金を確保する方法をみていきましょう。YouTubeチャンネル登録者数約40万人の鳥海翔FPが解説します。2026年の「年金改正」の概要厚生労働省が1月23日付で出