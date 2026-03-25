日本のお菓子も…3人から受け取った心温まる贈り物ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の舞台裏で起きた心温まる交流が話題となっている。米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏が自身のX（旧ツイッター）を更新し、ファンから海外のお菓子を受け取ったことを明かした。「ありがとう、本当にありがとう」と感激の思いを綴り、粋な“お菓子外交”に日米から反響が寄せられている。