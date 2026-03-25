エンゼルスとのOP戦最終戦に「1番・投手」で出場する【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が24日（日本時間25日）、エンゼルスとのオープン戦前に取材に応じた。シーズン開幕から投手としてもフル回転する大谷翔平投手について、登板日の投手専念の可能性は「ない」と明言した。大谷が登板日の打席に立たない可能性を問われた指揮官は「現時点ではない。彼が打つこ