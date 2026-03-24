元フランス代表ＭＦのジネディーヌ・ジダン氏（５３）が、今夏の北中米Ｗ杯後にフランス代表監督へ就任することにフランスサッカー連盟（ＦＦＦ）と口頭で合意したと２３日、ＥＳＰＮが報じた。記事によると、２０１２年から１４年間代表を率いるディディエ・デシャン監督（５７）の本大会後の退任は既定路線だという。ジダン氏は選手として１９９８年Ｗ杯フランス大会で母国を初優勝に導き、ユベントス（イタリア）、Ｒマドリ