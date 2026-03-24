指揮官は開幕4戦目の先発を明言も…露呈した制球難と防御率15.58ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に先発登板したが、1死も奪えず降板するなど大乱調の結果に終わった。2回0/3を投げて無安打5失点、8四死球という内容で、マウンド上では制球に苦しむ姿が目立った。開幕ローテーション入りは決まっているものの、現地記者からはその起用方針を「疑問視される」と厳し