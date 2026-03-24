元衆院議員の山尾志桜里氏が3月23日にX（旧Twitter）を更新。「『9条守れ』と『アメリカに媚びるな』の両立は不可能」という持論を展開し、さまざまな声を集めている。 イラン情勢を巡り、日本にホルムズ海峡への艦船派遣を要求していたトランプ米大統領だが、19日（日本時間20日）に行われた日米首脳会談で、高市早苗首相が自衛隊派遣には憲法9条の制約があると伝えていたことが明らかになったと報じられている。 山尾氏はこの