俳優・松山ケンイチが24日、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）にちなみ、自身のXを“リブート”させ話題となっている。【写真】Xアカウントをリブート！鈴木亮平に”なりすました”松山ケンイチ松山はアカウント名を「鈴木亮平【リ】」とし、アイコンも鈴木亮平の画像に、さらにヘッダーも劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の画像に変更。プロフィール欄には「リブート（なりすまし）アカウントです」と記